'Рішення могло б врятувати багато життів': в ОП жорстко висказались про удари ФАБ-3000

Керівник Офісу президента акцентує на необхідності дозволити Україні бити по російських аеродромах.

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Єрмак прокоментував удари РФ по Україні бомбами ФАБ-3000 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Російські окупанти почали бити по Україні величезними бомбами ФАБ-3000, яка важить 3 тонни. При цьому Міноборони РФ публічно цим вихваляється. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав дуже важливе рішення, яке могло б вберегти від цих атак.

Він одразу акцентував на тому, що знищувати потрібно не бомби, а літаки Су-34, які здійснюють їхній запуск.

"Для цього нам потрібен дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю, щоб ці літаки більше не скидали ці бомби. Одне таке рішення може вберегти багато життів", - написав Єрмак. відео дня

Водночас заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що українська сторона працює над тим, щоб Америка найближчим часом ухвалила рішення про дозвіл бити західною зброєю по російських аеродромах.

Він додав, що між лідерами США та Україною є розуміння у питанні, навіщо нам цей дозвіл. Жовква натякнув на майбутній прогрес у цьому питанні.

"Всі знають, звідки йде небезпека: ракети запускають з конкретних місць. Всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само ... Так само як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією", — додав посадовець.

Що таке ФАБ-3000 / Главред

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про позицію країн-союзників щодо ударів вглиб території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час офіційного візиту до США президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Джонсон зазначив, що Конгрес США підтримує надання Силам оборони України гнучкості у використанні зброї, яку вони вже отримали від США.

Президент США Джо Байден пояснив, чому його країна не дозволяє Україні використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб території Росії. За його словами, удари, наприклад, по Москві не матимуть сенсу. Байден підкреслив, що Україна може використовувати американську зброю для ударів по прикордонних територіях Росії, але не вглиб РФ.

Україна спільно зі США готується відповісти на російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, відповідь буде силовою.

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