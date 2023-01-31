Їх було мінімум 10: Буданов розповів про жорсткі спроби замаху на нього - The Washington Post

Через замахи на Буданова глава української розвідки практично не з'являється в публічних місцях. Таким чином він намагається себе убезпечити.

Кирило Буданов розповів про замахи на його життя / УНІАН

На главу української розвідки Кирила Буданова неодноразово намагалися вчинити замах. Кількість таких спроб вже перевалила за десяток. Про це особисто заявив Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

Перші спроби нашкодити Буданову або вбити його почалися після того, як в Криму в серпні 2016 року був убитий підполковник ФСБ РФ. Тоді росіяни звинуватили в цьому "українських диверсантів". Сам же Буданов не підтвердив свою причетність до цього вбивства і сказав, що там "щось сталося".

"Всі замахи на моє життя почалися після цього", - сказав Буданов.

Повідомляється, що ще в 2019 році машину, на якій весь час їздив Буданов, намагалися підірвати. Зловмисники підклали під неї вибухівку. Цю бомбу вчасно вдалося помітити і знешкодити.

Після таких замахів Буданов практично відмовився від різних публічних заходів. Найчастіше він знаходиться у своєму офісі. Але навіть в його кабінеті цілодобово звучить класична музика. Видання вважає, що це є своєрідним захистом від спроб прослухати те, про що говорять в кабінеті.

Замахи на Володимира Зеленського

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі",- заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази щодо змови будуть представлені Міжнародному суду.

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