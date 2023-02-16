'У росіян багато сил і засобів': експерт розповів, чи очікувати важких боїв на півдні України

Росіяни окопуються довкола Мелітополя. Востаннє такі окопи росіяни рили навколо Херсона, підкреслив Дикий.

Дикий розповів, чи очікувати важких боїв на півдні України / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупаційні війська кілька тижнів тому проводили розвідку боєм на південному напрямку. Вони намагались промацати, наскільки там міцна українська оборона. Судячи з усього, росіяни отримали для себе негативний результат. Про це в інтервʼю Главреду ​​розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За його словами, у російських загарбників багато сил і засобів, але вони зосереджені на будівництві кількох ліній оборони. Зокрема, довкола Мелітополя вони окопуються. Дикий підкреслив, що востаннє такі окопи росіяни рили навколо Херсона.

"Різниця для нас принципова, бо якщо Херсон можна було відрізати по чотирьох мостах і їхнє окопування виявилося непотрібним. А, між іншим, їхню трилінійну лінію оборони ми тоді так і не прорвали – тоді ми видавили їх в інший спосіб, перервавши їм логістику", - розповів експерт.

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Наскільки реально прорвати логістику для Мелітополя та Бердянська – велике питання, підкреслив Дикий.

"А росіяни наразі окопуються біля Мелітополя та Бердянська саме для дуже серйозних оборонних боїв, як це було на Херсонщині. На Запоріжжі треба наступати через голі поля, тому події під Вугледаром мали їм показати, що це невдячна справа", - сказав він.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно Євген Дикий розповів, що українські військові можуть відвоювати в окупантів Донбас після повернення Криму. Для російських загарбників втрата півострова буде сильним психологічним моментом, після якого вони просто можуть припинити триматися за окуповані території Донеччини та Луганщини. Експерт підкреслив, що російська армія після такого удару просто посиплеться.

Також Євген Дикий говорив, що болючі військові поразки російських окупантів можуть стати каталізатором руйнівних процесів у країні-агресорці. Він вважає, що поразки росіян в Україні можуть запустити процеси, схожі на ті, які трапилися в Російській імперії після програних воєн.

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