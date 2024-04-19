"Вирішується доля війни": Туск зробив важливу заяву щодо блокування кордону з Україною

Польський прем’єр звернувся до фермерів і заявив, що влада Польщі не може допустити блокування українського кордону.

https://glavred.net/ukraine/reshaetsya-sudba-voyny-tusk-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-blokirovanii-granicy-s-ukrainoy-10559027.html Посилання скопійоване

Туск зробив важливу заяву щодо блокування кордону з Україною/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Прем'єрміністр Польщі Дональд Туск звернувся до польських фермерів і закликав їх припинити блокування кордону з Україною.

Він розповів про дуже складну ситуацію, у якій опинилася Україна після останньої серії бомбардувань з боку російських окупантів, повідомляє "Польське радіо".

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – наголосив Туск. відео дня

Він звернувся до всіх без винятку в Польщі із закликом не робити нічого, що може зашкодити Україні. Йдеться про ухвалення рішень для захисту польського кордону та прикордонних переходів, що мають статус критичної інфраструктури.

Туск зазначив, що уряд Польщі готовий надавати подальшу допомогу тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.

У той же час він зазначив, що розраховує "на рефлексію і відмову від такої форми протесту".

Польський прем’єр додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску, і висловив впевненість, що для цього не знадобляться прямі заходи примусу.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль у Польщі зустрівся з Туском, щоб обговорити ситуацію на кордоні та торгівлю в агросекторі. Український прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що Київ і Варшава обговорять ситуацію на кордоні та низку інших питань.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського хотіли вбити у Польщі – у СБУ розказали подробиці підготовки до замаху. У Польщі затримали чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред