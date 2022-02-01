Дитина знала, де вирощують наркотики: нові деталі загибелі 11-річного Максима на Запоріжжі

Односелиця загиблого хлопчика розповіла, що чоловіки, яких згодом затримали за підозрою в його вбивстві, пригощали дитину наркотиками.
Підозрювані у вбивстві 11-річного Максима Самофалова за місяць до його зникнення пригощали дитину наркотиками. Сам хлопчик розповів про це односелиці Аллі Абдуллаєвій.
Жінка повідомила про це в ефірі ток-шоу Стосується кожного.
За словами Абдуллаєвої, вона часто спілкувалася з дитиною на різні теми. Він розповідав про своє життя, батьків.
"А за місяць до свого зникнення він розповів, що знає, де вирощують наркотики і що його ними пригощали", – повідомила жінка.
Пізніше хлопчик показав їй двох чоловіків, які цим займалися.
"Як виявилося, пізніше, це були ті двоє, яких затримала поліція в підозрі за його вбивство. А тоді я подумала, що Максим просто загрався", – сумно розповіла Абдуллаєва.
Вбивство 11-річного Максима Самофалова
Максим Самофалов зник наприкінці серпня 2021 року. Через майже п'ять місяців його знайшли мертвим в "бетонній гробниці" у селищі Радивонівка Якимівського району Запорізької області.
За офіційною версією слідства, двоє чоловіків утримували хлопчика в підвалі упродовж двох тижнів і періодично били його. Коли від отриманих травм Максим помер, вбивці сховали його тіло - закопали на глибину два метри, а зверху місце злочину залили бетоном.
Потім злочинці поїхали в Запоріжжя, де переховувалися на орендованій квартирі. Їх вдалося затримати.
У Максима Самофалова в родині була не дуже сприятлива обстановка. Він був одним з чотирьох дітей мешканки Якимівки.
Мати і батько Максима були розлучені. Згодом мама Олена завела нову сім'ю, а її чоловік був не радий Максиму. Чоловік не хотів, щоби той з ними жив.
Дитина більше жила у бабусі. Потім його відпрвили и в інтернат у селі Терпіння. Максим часто тікав і блукав.
Коли хлопчик зник у кінці серпня минулого року, його мама в розшук подала лише через три доби.
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