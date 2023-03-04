Чи реально у 2023 році повернути Маріуполь: експерт поділився прогнозом

Маріуполь для росіян – ключове місто, яке вони використовують як логістичний центр.

Експерт розповів, чи реально у 2023 році повернути Маріуполь / 93-я ОМБр Холодний Яр, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Останнім часом у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі неспокійно – там були влучання в російські бази. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду розповів, чи можна цього року сподіватися на те, що Україна поверне Маріуполь.

"Керівництво держави стверджує, що цього року, можливо, завершиться війна. Ситуація така – в нас керівництво держави також говорить про те, що ми будемо в Криму. Мені важко сказати, бо проблема проста – якщо будуть широкомасштабні наступи (ми воюємо інакше у порівнянні з російською армією, бо ми йдемо механізованими колонами, глибоко прориваємося в оборону противника і намагаємося змусити їх тікати з міст, у яких ми створюємо умови для відходу), у якому напрямку, залежатиме багато речей. У тому числі те, чи вийдуть ЗСУ на берег Азовського моря, чи зможемо ми обійти Маіруполь", - розповів Ягун.

Як зазначив генерал-майор запасу СБУ, Маріуполь для росіян – ключове місто, яке вони використовують як логістичний центр і яке звʼязує сухопутний коридор з Кримом, і морський порт, який вони намагаються відновити.

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"Для них це дуже критично. Чи зможуть росіяни його втримати? У них немає мотивації, немає тих, хто стояв би на смерть. "ДНР" на чолі з Ходаковським – можливо, але мотивованих бійців залишилося настільки мало, але сумніваюся, що вони кістьми ляжуть, аби зберегти найбільше місто, яке зараз контролює РФ", - підкреслив він.

Плани ЗСУ щодо звільнення Маріуполя

Нещодавно представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в Маріуполі і здивування російських окупантів, які вважали, що ЗСУ не дістають до їхніх позицій у місті. Вона підкреслила, що Маріупольський напрямок тепер цілком досяжний для сил оборони України.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що вибухи в Маріуполі сигналізують про роботу, спрямовану на звільнення міста. Українські війська знищують логістику російських окупантів. Жданов нагадав, що ситуація схожа на події, які відбувалися на правобережжі Херсонської області.

"Це підготовка до контрнаступу наших військ. Вона починається завчасно, але не триватиме три дні або три тижні. Це буде планомірне винесення логістики, як це було на правому березі Херсонської області. А в контрнаступ ми перейдемо тоді, коли будемо готові, але я думаю, що не раніше травня", - підкреслив Жданов.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна має можливість звільнення Маріуполя у 2023 році. Але для цього потрібно повернути окуповані райони Запорізької та Херсонської областей. У такому разі ЗСУ можуть підійти до адміністративного кордону Маріуполя та взяти під вогневий контроль логістику російських окупантів.

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