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"Схоже на Херсонську операцію": Жданов розповів, коли ЗСУ підуть на Маріуполь

25 лютого 2023, 08:36
ЗСУ зараз займаються руйнуванням логістики російських військ, пояснив військовий експерт.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов, ВСУ / скріншот, 93-тя ОМБр

"Бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі, яка вже стала регулярною, є передвісником звільнення міста.

Під час чату на Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що ми поки що ще не починаємо вибивати російські війська з півдня.

"Все це більше схоже на Херсонську операцію. Ми починаємо планомірне знищення логістики російських військ на нашій території. Це призведе до того, що з'явиться снарядний голод, потім з'явиться паливний голод, потім – реальний голод, адже порушиться постачання військ продовольством. Також з'явиться голод в техніці і озброєнні", - пояснив експерт.

відео дня

Жданов підкреслив, що ЗСУ зараз займаються руйнуванням логістики російських військ.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Це підготовка до контрнаступу наших військ. Вона починається завчасно, але не триватиме три дні або три тижні. Це буде планомірне винесення логістики, як це було на правому березі Херсонської області. А в контрнаступ ми перейдемо тоді, коли будемо готові, але я думаю, що не раніше травня", - підсумував експерт.

Нагадаємо, після того, як в ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла серія потужних вибухів, російські пропагандисти почали нити, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, попадання були в розташування російських окупантів. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, щонайменше три гучні вибухи було чути пізно ввечері 12 лютого.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Маріуполя Олег Жданов
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