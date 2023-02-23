"Маріуполь вже не є для нас недосяжним": у ЗСУ заінтригували заявою про вибухи в окупованому місті

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині третю добу поспіль лунають вибухи. Вони відбулися в місті також 23 лютого, поки російські окупанти відзначали "День захисника вітчизни". Після цього в Об’єднаному командуванні "Південь" заявили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських військових.
Так вибухи у Маріуполі прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона, зберігаючи інтригу, зазначила, що віддаленість тепер є дуже відносним поняттям.
"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", – сказала Гуменюк.
Також вона зазначила, що станом на цей час у Чорному морі перебуває чотири російські кораблі, і серед них немає ракетоносіїв.
Нагадаємо, після того, як у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів, російські пропагандисти почали скиглити, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, попадання були в розташування російських окупантів. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, щонайменше три гучні вибухи було чутно пізно ввечері 12 лютого.
Читайте також:
- "Усе пішло жахливо не так": Путін визнав перед оточенням, що РФ була неготова до війни – Financial Times
- Зеленський відреагував на "мирний" план Китаю щодо війни
- РФ може запустити 5 хвиль ракет і "натравити" авіацію на міста: аналітик оцінив небезпеку 24 лютого