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"Маріуполь вже не є для нас недосяжним": у ЗСУ заінтригували заявою про вибухи в окупованому місті

23 лютого 2023, 19:23
Вибухи лунають у місті уже третій день поспіль. В ОК "Південь" прокоментували, з чим це може бути пов’язано.
Наталья Гуменюк, взрыв
У ЗСУ прокомендували вибухи в окупованому Маріуполі/ pixabay.com, скрін

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині третю добу поспіль лунають вибухи. Вони відбулися в місті також 23 лютого, поки російські окупанти відзначали "День захисника вітчизни". Після цього в Об’єднаному командуванні "Південь" заявили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських військових.

Так вибухи у Маріуполі прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона, зберігаючи інтригу, зазначила, що віддаленість тепер є дуже відносним поняттям.

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", – сказала Гуменюк.

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Також вона зазначила, що станом на цей час у Чорному морі перебуває чотири російські кораблі, і серед них немає ракетоносіїв.

Нагадаємо, після того, як у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів, російські пропагандисти почали скиглити, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, попадання були в розташування російських окупантів. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, щонайменше три гучні вибухи було чутно пізно ввечері 12 лютого.

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