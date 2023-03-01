Україна може у 2023 році повернути Маріуполь - експерт

Ключовою умовою деокупації Маріуполя стане звільнення захоплених агресором Росією територій на півдні України, вважає Олександр Коваленко.

Після звільнення півдня ЗСУ підійдуть до адмінкордонів Маріуполя - Коваленко / Колаж Маріупольська міськрада, Facebook А. Коваленка

Україна має можливість звільнення Маріуполя у 2023 році. Але для цього потрібно повернути окуповані райони Запорізької та Херсонської областей. У такому разі ЗСУ можуть підійти до адміністративного кордону Маріуполя та взяти під вогневий контроль логістику російських окупантів. Про це заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у сил оборони України є можливість звільнити Маріуполь вже в цьому році. Для цього потрібна деокупація Запорізької та області та лівобережної Херсонщини.

За словами експерта, якщо вдасться звільнити Херсонську та Запорізьку області, ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль позиції російських окупантів у самому Маріуполі та логістику військ РФ на сході України.

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"Така можливість є (деокупації Маріуполя в цьому році, - ред). Умова - звільнення півдня. Тобто якщо буде звільнена Запорізька область і лівобережна Херсонська, це дає нам можливість брати під вогневий контроль Маріуполь і виходити до його адмінкордону, брати під вогневий контроль основні траси, які є логістичним забезпеченням російських окупантів на сході (і не тільки). Таким чином поступово чинити тиск на російське угруповання, яке знаходиться в місті", - підкреслив Олександр Коваленко.

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Плани ЗСУ щодо звільнення Маріуполя

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше прокоментувала вибухи в Маріуполі і здивування російських окупантів, які вважали, що ЗСУ не дістають до їхніх позицій у місті. Вона підкреслила, що Маріупольський напрямок тепер цілком досяжний для сил оборони України.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що вибухи в Маріуполі сигналізують про роботу, спрямовану на звільнення міста. Українські війська знищують логістику російських окупантів. Жданов нагадав, що ситуація схожа на події, які відбувалися на правобережжі Херсонської області.

"Це підготовка до контрнаступу наших військ. Вона починається завчасно, але не триватиме три дні або три тижні. Це буде планомірне винесення логістики, як це було на правому березі Херсонської області. А в контрнаступ ми перейдемо тоді, коли будемо готові, але я думаю, що не раніше травня", - підкреслив Жданов.

Контрнаступ ЗСУ: