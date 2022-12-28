"Реалії РФ - це ганьба і поразка": в Україні приструнили Пєскова за цинічну заяву

Олексій Данілов заявив, що росіянам потрібно звикати до реалій, де їх чекає поразка.

Пєсков, Данілов / УНІАН

28 грудня в Кремлі заявили, що РФ нібито залишає собі окуповані українські території навіть у разі "миру" з Україною.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що росіянам потрібно звикати до реалій, де їх чекає поразка.

"Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі РФ". Кремлеспікерам пора вийти зі стану інформаційного марення. Реалії РФ- це ганьба, поразка і її розвал. Без урахування цих реалій ніякої "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблисами "призводить до прикрого випадання з реальності", - відповів секретар РНБО у своєму Twitter прес-секретарю президента країни-агресора Дмитру Пєскову.

Що заявив Пєсков

Зазначимо Дмитро Пєсков заявив, що "мир" нібито повинен базуватися на тому, що армія Російської Федерації не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.

"Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати ніякої "мирний план" України, що не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів - чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додаток до анексованого Криму - ред.), - цинічно заявив прес-секретар Володимира Путіна, передає російське пропагандистське інформаційне агентство РБК.

Плани Росії щодо захоплення України

Диктатор агресора РФ Володимир Путін днями поскаржився, мовляв, на "НАТО в Україні" І сказав, що країна-окупант має намір посилити свій наступальний потенціал.

За словами російського директора, 150 з 300 тисяч нових мобілізованих загарбників готуються воювати проти України.

За даними британського видання Financial Times, Путін під час розмови з представниками своїх спецслужб сказав, що обстановка на війні проти України " надзвичайно складна".

Втім, Кремль готує Російську державу до затяжної війни, а Путін, як і раніше, збирається захопити Україну.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін не віддасть наказ на виведення військ з України. Але залишається питання того, як Кремль відреагує на звільнення українською армією окупованого Криму.

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