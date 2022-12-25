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Путін не віддасть наказ про виведення військ з України - соціолог

25 грудня 2022, 08:27
Зараз питання в тому, наскільки серйозним ударом стане звільнення окупованого Криму, вважає Ігор Яковенко.
Володимир Путін, російські військові
Володимир Путін, російські військові / сайт Кремля, Міноборони РФ

Президент РФ Володимир Путін не виведе окупаційні війська з України. У Росії не звертають уваги на локальні поразки у війні.

Російський журналіст і соціолог Ігор Яковенко заявив в ефірі "Еспресо", що поки не бачить такої можливості.

За словами експерта, його здивувало, що російська влада не відреагувала на звільнення Херсона.

"Я можу впевнено сказати, що Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, принаймні я не бачу такої можливості. Є досить неприємна для мене новина: російський публічний простір, російський телевізор, російська влада практично не відреагували на звільнення Херсона. Я думав, що це буде удар досить потужний. Російський телевізор, російська влада цей удар витримали досить легко", - зазначив Яковенко.

На його думку, зараз питання в тому, наскільки серйозним ударом стане звільнення окупованого Криму. Півострів має велике значення для Росії.

"Я думаю, що цей удар путінський режим все ж не зможе витримати так легко, адже Крим – це абсолютно знакове явище і так легко проковтнути звільнення Криму, як проковтнули звільнення Херсона, мабуть, режим не зможе", - підсумував соціолог.

Раніше колишній командувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Також повідомлялося, що глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін
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