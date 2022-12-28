Росія не піде з окупованих земель України навіть у разі "миру": цинічна заява Кремля

Як стверджує Пєсков, ніякий інший план "миру", що не враховує це "бачення" команди російського диктатора, не може претендувати.

Дмитро Пєсков / УНІАН, скріншот

У Кремлі зробили цинічну заяву про "мир" з Україною. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков "мир" нібито повинен базуватися на тому, що армія Російської Федерації не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.

"Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати ніякої "мирний план" України, що не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів - чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додаток до анексованого Криму - ред.)", - цинічно заявив прес-секретар Володимира Путіна, передає російське пропагандистське інформаційне агентство РБК.

Як стверджує Пєсков, ніякий інший план "миру", що не враховує це "бачення" команди російського диктатора, не може претендувати на те, щоб його підтримала офіційна Москва.

Плани Росії щодо захоплення України

Диктатор агресора РФ Володимир Путін днями поскаржився, мовляв, на "НАТО в Україні" І сказав, що країна-окупант має намір посилити свій наступальний потенціал.

За словами російського директора, 150 з 300 тисяч нових мобілізованих загарбників готуються воювати проти України.

За даними британського видання Financial Times, Путін під час розмови з представниками своїх спецслужб сказав, що обстановка на війні проти України "надзвичайно складна".

Втім, Кремль готує Російську державу до затяжної війни, а Путін, як і раніше, збирається захопити Україну.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін не віддасть наказ на виведення військ з України. Але залишається питання того, як Кремль відреагує на звільнення українською армією окупованого Криму.

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