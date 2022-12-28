"Ми дістанемо й на Далекому Сході": РФ перекинула літаки з Енгельса, але це їх не врятує – Данілов

У Росії після ударів по аеродрому в Енгельсі запанікували і перекинули свої бомбардувальники до Приморського краю.

РФ перекинула літаки з Енгельса, але це їх не врятує, заявив Данілов/ Міноборони РФ, УНІАН

У РФ після вибухів на аеродромі "Енгельс" перекинули свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3 у Приморський край на Далекий Схід.

Проте Україна за потреби зможе їх дістати і там. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що в країни-агресорки не так багато таких бомбардувальників залишилося.

"Ворог почав їх ховати. Вони розуміють, що Україна може їх діставати в глибині території РФ. Зараз вони перегнали їх до Приморського краю, але за потреби ми дістанемося й Далекого Сходу", – сказав Данілов.

Вибухи на авіабазі "Енгельс"

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. З цього аеродрому, який розташований приблизно за 700 км від підконтрольної Україні території, злітали російські стратегічні бомбардувальники, які вели обстріли території України.

Російські Telegram-канали повідомили, що в результаті атаки на аеродром загинули 3 людини, ще 4 – отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

Пізніше блогер Володимир Золкін повідомив, що в результаті вибухів загинули і поранені десятки російських військових, а також пошкоджені бойові літаки РФ. За його даними, в результаті атаки на авіабазу загинули 17 військових РФ, а ще 26 отримали поранення.

Прессекретар Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти після вибухів на аеродромі в Енгельсі готують новий сценарій ракетного удару по Україні. РФ може готувати комбіновану атаку, наголосила вона.

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