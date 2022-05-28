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Розгорнули назад: Порошенка вдруге не випустили з України

28 травня 2022, 15:39

У Порошенка заявили, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді експрезиденту.

Петро Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН, Українська правда

Експрезидент України та лідер Європейської солідарності Петро Порошенко сьогодні, 28 травня, намагався вдруге виїхати з України.

Як повідомили представники європейської солідарності прямо з кордону, Порошенко вдруге відмовили у перетині державного кордону України з Польщею.

У Порошенка заявили, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді експрезиденту, адже він, як нардеп не є військовозобов'язаним і має на руках документи про робоче відрядження.

"Цього разу QR код зчитувався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що "представив не всі документи", але не кажуть які "не всі"... Невже "лідер вільного світу" не розуміє, що блокування опозиції - це занадто опускає його самого? І показує, наскільки його влада більше схожа на російську, а не європейську?",- написала в соцмережі народний депутат Вікторія Сюмар.

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Порошенко хоче виїхати з України

О 21.50 27 травня до пункту пропуску Рава-Руська у Львівській області прибув Петро Порошенко, який є членом Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 супроводжуючих його людей.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ до Парламенської асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Як повідомляють ЗМІ, в ході перевірки цього документа виявилося неможливим встановити його дійсність: не зчитувався QR - код.

О 23.50 експрезидент і супроводжували його люди повернулися на територію України.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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війна в Україні Петро Порошенко Вікторія Сюмар Європейська солідарність
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