УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

28 травня 2022, 00:01

З'явилося фото колишнього президента, який знаходиться в пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці.

Петро Порошенко
Петро Порошенко намагається покинути Україну / Reuters

Колишній президент України Петро Порошенко намагався виїхати на своєму авто до Польщі, про це повідомляє неофіційний Telegram прикордонної служби.

Також з'явилося фото Порошенка, який знаходиться в пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці і хоче виїхати з України до Польщі на своєму "Range Rover". Прикордонники довго вирішували, що робити: випустити колишнього президента з країни чи ні.

Водночас, на офіційній сторінці Євросолідарності з'явилася інформація про те, що 29-30 травня Петро Порошенко братиме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Можливо, з цим заходом і пов'язане прагнення колишнього гаранта покинути територію України.

false

Пізніше нардеп Ірина Геращенко підтвердила, що Порошенко повинен був брати участь у ПА НАТО і відповідне розпорядження про відрядження було підписано головою ВР Русланом Стефанчуком.

За її словами, на пункті пропуску Рава Руська експрезидента все-таки не пропустили.

Зазначимо, що народні депутати можуть перетинати кордон України, отримавши згоду керівництва Ради. За словами Геращенко, зараз Стефанчук не виходить на зв'язок, щоб підтвердити справжність дозволу.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозра про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

Читайте також:

Петро Порошенко новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:44

Ірина Білик показала, що залишилося від її будинку, в якому місяць жили рашисти

00:01

Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

27 травня, п'ятниця
23:54

Осадча і Єфросиніна емоційно відреагували на петицію про заборону абортів

23:42

"Ганьба нації": українка і учасниця низькопробного російського шоу набрехала про життя в Луганську

23:29

Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Реклама
23:28

Хоче знищити українців: Байден знову звинуватив Путіна

23:25

"Випадки будуть": санітарний лікар дав прогноз щодо мавпячої віспи

22:51

Україна вдарить американськими РСЗВ MLRS по планах Росії на анексію Херсона - АрестовичВідео

22:50

Співмірно з "ЛНР" і "ДНР": В'ятрович розповів, що робить українців слабкішимиВідео

22:40

Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

22:21

США не вступатимуть у конфлікт з Росією на Чорному морі - Пентагон

22:09

Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських містВідео

21:57

Собор УПЦ МП схвалив рішення про повну незалежність

21:51

Марія Бурмака показала брата-героя, який нещодавно став батьком: "Ми всі дуже чекаємо тебе"

21:48

Найважчі бої – у серпні: астролог спрогнозував терміни завершення війниВідео

21:48

Неймовірно смачні і хрусткі картопляні зрази за 10 хвилин: простий рецептВідео

21:33

Бійці ЗСУ на Харківщині ударом з ПЗРК Перун розтрощили ворожий вертоліт Ка-52 АлігаторВідео

21:22

Озброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від США

21:15

Український пес-сапер Патрон отримав суперпрестижну премію на Каннському фестивалі

20:45

Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ: Путін хоче закінчити війну до осені – ЗМІВідео

Реклама
20:36

"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФВідео

20:10

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Олександра Еллерта захейтили за "псевдопатріотизм" - жорстка відповідь коміка

19:39

Дута проблема, або Чому Захід не поспішає постачати зброю УкраїніПогляд

19:33

"Залишилися лічені одиниці": концертний ринок Росії спорожнів

19:32

Війська РФ готуються до наступу під Ізюмом і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - МіноборониВідео

19:19

"Не пропонуйте нам здатися, краще допоможіть": звернення українського бійця-історика до заходу підкорило Мережу

18:42

Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення ПутінаВідео

18:30

Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

18:15

Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

18:05

Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - ЗеленськийВідео

18:04

Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінкаФотоВідео

18:03

Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в УкраїніВідео

17:39

Сатанинські дні в червні 2022: чого варто остерігатися і як не накликати нещастя

17:37

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - ХоджесВідео

17:19

Європа ризикує повторити долю Римської імперії: чому Україні варто зайнятися "нахабною дипломатією"Погляд

17:17

Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

17:11

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

17:09

"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війніВідео

17:08

Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

Реклама
16:58

Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларівВідео

16:38

В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

16:30

США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYTВідео

16:19

В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривеньВідео

16:17

Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українцівВідео

16:13

"Я не спілкуюся зараз": Остап Ступка прокоментував розлучення сина з Логуновою

16:13

Прикмети на 28 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:09

Біля Сєвєродонецька зупинили авангард окупантів, місто не в облозіВідео

16:08

Сергій Стерненко. Терористична Федерація вирішила заморити світ голодомВідеоблоги

15:47

Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і ЛукашенкоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти