Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

Петро Порошенко намагається покинути Україну / Reuters

Колишній президент України Петро Порошенко намагався виїхати на своєму авто до Польщі, про це повідомляє неофіційний Telegram прикордонної служби.

Також з'явилося фото Порошенка, який знаходиться в пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці і хоче виїхати з України до Польщі на своєму "Range Rover". Прикордонники довго вирішували, що робити: випустити колишнього президента з країни чи ні.

Водночас, на офіційній сторінці Євросолідарності з'явилася інформація про те, що 29-30 травня Петро Порошенко братиме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Можливо, з цим заходом і пов'язане прагнення колишнього гаранта покинути територію України.

Пізніше нардеп Ірина Геращенко підтвердила, що Порошенко повинен був брати участь у ПА НАТО і відповідне розпорядження про відрядження було підписано головою ВР Русланом Стефанчуком.

За її словами, на пункті пропуску Рава Руська експрезидента все-таки не пропустили.

Зазначимо, що народні депутати можуть перетинати кордон України, отримавши згоду керівництва Ради. За словами Геращенко, зараз Стефанчук не виходить на зв'язок, щоб підтвердити справжність дозволу.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозра про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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