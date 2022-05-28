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Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІ

28 травня 2022, 14:03

У пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

Петро Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН, Українська правда

П'ятий президент України та лідер Європейської солідарності Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.

Як повідомляє Українська правда, 28 травня Порошенко знову прибув до пункту пропуску Рава Руська, де напередодні отримав відмову у виїзді.

За словами джерел журналістів, Порошенко і люди з його оточення прибули трьома автомобілями.

"Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", – йдеться в повідомленні.

У пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, приводом відмови у виїзді Петру Порошенку назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа.

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Порошенко хоче виїхати з України

О 21.50 27 травня до пункту пропуску Рава-Руська у Львівській області прибув Петро Порошенко, який є членом Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 супроводжуючих його людей.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ до Парламенської асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

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Як повідомляють ЗМІ, в ході перевірки цього документа виявилося неможливим встановити його дійсність: не зчитувався QR - код.

О 23.50 екс-президент і супроводжували його люди повернулися на територію України.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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