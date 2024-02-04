"Розриви були поруч": Зеленський потрапив під обстріл на фронті

Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт у Запорізьку область. Він був у Роботиному і в цей момент ворог почав обстрілювати населений пункт. Про це розповів прессекретар президента Сергій Нікіфоров, повідомляє РБК-Україна.
"Прильоти" були досить близько до того місця, де перебував Зеленський.
"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", - сказав Нікіфоров.
Нагадаємо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський побував на самому "нулі", зустрівся з воїнами. Володимир Зеленський раптово прибув у село Роботине (Запорізька область) - одну з найгарячіших точок на фронті зараз у принципі.
Пізніше Зеленський анонсував нові поставки систем ППО. Він стверджує, що системи зможуть прикрити міста і лінії фронту.
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