Зеленський анонсував нові поставки: системи ППО прикриють міста та лінії фронту

Президент обговорив питання застосування та отримання західних систем ППО.

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Володимир Зеленський анонсував нові поставки систем ППО / Колаж: Главред, Фото: kongsberg.com, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками повітряного командування "Схід".

Під час розмови обговорювалися питання застосування та отримання західних систем протиповітряної оборони. Про це йдеться в повідомленні президента в Telegram.

Крім того, глава держави також нагородив бойових пілотів, які відзначилися під час виконання військового обов'язку.

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"Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об'єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря. Поспілкувалися про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню. Нагородив бойових пілотів", - написав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився з приводу дефіциту систем ППО. Поки зарано говорити про комплексний захист держави, вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ. Президент розповів про засідання Ставки, на якому обговорювали забезпечення фронту і посилення сил ППО.

Як раніше повідомлялося, у ЗСУ розкрили тривожну ситуацію в силах ППО. Протиповітряні бої йдуть в Україні фактично щодня, підкреслив Юрій Ігнат.

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