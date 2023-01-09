Зруйновано 100 будинків, люди в лікарнях: росіяни масовано ракетами накрили Очаків

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через ракетний удар вже 8 осіб госпіталізовано.

Ракетний удар Очаков / t.me/tymoshenko_kyrylo/3356

У понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області прогриміли потужні вибухи.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Очаків перебуває під обстрілом російських терористів.

Через це окупанти пошкодили лікарню - там вибиті вікна та двері. На території медичного закладу немає постраждалих.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через ракетний удар постраждали 100 будинків.

Станом на 16:50 9 січня Віталій Кім повідомив про 8 поранених через терористичний обстріл міста, спочатку повідомлялося про 5. 3 людей перевезли до Миколаєва на лікування.

"Поранених і далі госпіталізують", - повідомив Кім.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 січня, російські окупанти вдарили ракетами по ринку в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району на Харківщина.

В результаті загинула 60-річна власниця м'ясного магазину. Тіло загиблої рятувальники відкопували з-під завалів.

Читайте також: