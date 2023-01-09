Зруйновано 100 будинків, люди в лікарнях: росіяни масовано ракетами накрили Очаків

У понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області прогриміли потужні вибухи.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Очаків перебуває під обстрілом російських терористів.
Через це окупанти пошкодили лікарню - там вибиті вікна та двері. На території медичного закладу немає постраждалих.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через ракетний удар постраждали 100 будинків.
Станом на 16:50 9 січня Віталій Кім повідомив про 8 поранених через терористичний обстріл міста, спочатку повідомлялося про 5. 3 людей перевезли до Миколаєва на лікування.
"Поранених і далі госпіталізують", - повідомив Кім.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 січня, російські окупанти вдарили ракетами по ринку в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району на Харківщина.
В результаті загинула 60-річна власниця м'ясного магазину. Тіло загиблої рятувальники відкопували з-під завалів.
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