Опубліковано свіже фото Кримського моста: за 3 місяці після вибуху там проводяться ремонтні роботи

Судячи з нового фотознімку, до повноцінного відновлення руху на Кримському мосту в захопленому Росією Криму знадобиться ще чимало часу.

На Кримському мосту досі усувають пошкодження внаслідок вибуху 8 жовтня / Фото Telegram

У Мережі опублікували новий супутниковий фотознімок Кримського моста, на якому майже 3 місяці тому – 8 жовтня – стався вибух. До повноцінного відновлення руху мостом ще далеко – ремонтні роботи все ще тривають.

У своєму Twitter-акаунті OSINT-аналітик Бреді Ефрік зробив публікацію відповідного фото, яке датоване 3 січня 2023 року.

Схоже, до повноцінного відновлення транспортного руху Кримським мостом ще далеко.

"Кримський міст було уражено майже три місяці тому і супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - підкреслив Ефрік.

Кримський міст вибух - супутникове фото / twitter.com/bradyafr

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року на незаконно побудованому країною-окупантом Росією Кримському мосту стався вибух.

Повідомлялося, що сталася детонація вибухівки, яка, ймовірно, була закладена у вантажівку. В результаті частина дорожнього покриття Кримського моста обрушилася.

У ЗМІ писали, що підрив Кримського мосту - це спеціальна операція Служби безпеки України. Однак офіційно спецслужба і Київ відомості не підтверджували.

Деталі операції в СБУ розповіли тільки наприкінці грудня.

У МВС України зазначали, що окупанти Росії зможуть відновити дорожнє покриття на Кримському мосту як мінімум лише за 3-5 місяців. У відомстві підкреслили – заяви загарбників про швидке відновлення полотна естакади є неправдивими.

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