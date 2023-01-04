У місцевих тремтіли вікна: в окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Очевидці повідомляють, що вибухи пролунали близько 05:00 в районі аеродрому Бельбек.

Вибухи в Криму прогриміли рано вранці 4 січня / Фото pixabay, google.com/maps

Вранці в середу, 4 січня, в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Судячи з даних з місцевих пабліків, вони пролунали близько 05:00 в районі аеродрому Бельбек.

"Район Фруктового (Бельбек, - ред.), гримнуло так, що вікна затряслися", – пишуть місцеві ЗМІ.

Також звуки вибухів почули в районі Солдатського пляжу.

Пізніше гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці системи ППО збили два БПЛА над морем в районі Бельбека.

Пізно ввечері 3 січня в мережі також писали про вибухи в Сімферополі та Бахчисараї, проте в "оперативній службі" окупантів заявили, нібито "все спокійно", "подій не зафіксовано", жодних "ударів немає" і "ППО не працювала".

Як писав Главред, ввечері 2 січня також гриміли потужні вибухи в захопленому РФ Севастополі. Повідомлялося, що в місті працювали системи протиповітряної оборони. Над Севастополем нібито збили безпілотник.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом-військовою силою і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, бойові дії в 2023 році можуть початися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

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