Тіло відкопували з-під завалів: РФ обстріляла ринок на Харківщині, загинула власниця м'ясної крамниці

Російські окупанти у понеділок, 9 січня, вдарили ракетами по ринку у селищі міського типу Шевченкове Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок цього загинула 60-річна власниця м’ясного магазину.
Тіло загиблої рятувальники відкопували з-під завалів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали", – написав Синєгубов.
Серед поранених також є дитина. Як розповіла журналістам "Суспільне. Харків" продавчиня місцевого магазину Ніна Горошко, поранення отримала 11-річна онука загиблої власниці магазину.
"Софійці 11 років, це онука власниці магазину. Ми торгуємо м'ясом, тільки тушу прийняли. Ми завжди понеділками виходимо приймати м'ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Покупців не було. Це сталося миттєво. У нас тут ринок й усе", – розповіла Ніна Горошко.
Повідомлялося про сімох постраждалих внаслідок атаки окупантів. Поранених госпіталізували, медики надають їм допомогу.
Пізніше у Харківській обласній прокуратурі розповіли, що вналідок удару загинули дві жінки. Ще троє жінок і дитина отримали поранення.
За попередньою інформацією, загарбники вдарили по ринку із ЗРК С-300. Пошкоджені торгові павільйоні, торговий центр, нежитлові приміщення.
Нагадаємо, російські загарбники вранці 16 листопада вдарили ракетами по Куп’янську на Харківщині. Під час атаки вони влучили у будівлю центральної міської лікарні. Окупанти били комплексами С-300.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині 13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ. Спочатку окупанти його поранили, коли він з сестричкою йшов додому за кілька годин до Нового року у рідному селищі Наддніпрянське під Херсоном. Пораненого хлопчика у дуже важкому стані доставили в реанімацію дитячої обласної лікарні в Херсоні, але там його застав другий сильний обстріл. У результаті дитину перевезли в Миколаїв.
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