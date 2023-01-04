"Періодичні вибухи, наче в щось влучили": росіяни панікують через потужну "бавовну" в Криму

У мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь.

В окупованому Севастополі пролунали вибухи / Telegram, pixabay

Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Подія сталася в районі мису Фіолент.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в районі мису побачили спалах, після чого пролунав вибух і почалась пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи.

"Вибухи і на горизонті щось горить на Фіоленті. У районі чути періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили", - повідомляють очевидці в соцмережах.

Окупаційна "влада" Криму стверджує, що на Фіоленті нібито вибухнув побутовий газовий балон. Зазначається, що внаслідок інциденту загинула одна людина.

У мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь.

Мис Фіолент Фіолент – мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Західний край Зовнішнього пасма Кримських гір, пише Вікіпедія.

"Бавовна" у Росії

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія зустріла 2023 рік під дуже сильні вибухи. Так, у багатьох містах Російської Федерації розквітла дуже потужна "бавовна". Росіяни чули "вітальні салюти" щонайменше у 5 містах. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. "Бавовна" лунала також у Ростовській та Курській областях. Окрім того, у столиці РФ Москві в новорічну ніч оголосили повітряну тривогу.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов підкреслив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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