Дозволив суд: поляки повертаються до блокування кордону з Україною

Союз перевізників Польщі за рішенням суду незабаром поверне блокаду одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це заявив польський політик Рафал Меклер, який і є представником страйкуючих перевізників.
Польський суд скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Сави, який заборонив страйк на кордоні. Тепер перевізники збираються знову блокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".
"Вони скасували рішення мера гміни Дорогуськ. Ми повертаємося на кордон!"- написав Меклер під фото з суду.відео дня
Даний пункт пропуску рішенням місцевої влади розблокували з 11 грудня, проте вже 13 числа місцеві страйкуючі запросили новий дозвіл на акцію протесту, на яку отримали відмову. Чи можливо оскаржити нинішнє рішення суду - поки невідомо.
За час скасування блокади пункт встиг вийти практично на ті ж показники, що до блокади. За добу по ньому пройшли понад 1200 вантажних авто, однак при цьому очікувати в черзі все одно потрібно було близько десяти годин.
Блокада кордону з Польщею
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Польща блокує рух вантажівок з України. Напередодні поляки почали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".
11 грудня стало відомо, про скасування блокади руху вантажівок на польсько-українському кордоні. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало більше місяця.
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