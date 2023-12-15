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"Ми це виправимо": Зеленський звернувся до чиновників та пообіцяв ретельніше контролювати їх

Руслана Заклінська
15 грудня 2023, 18:00
Через питання війни та євроінтеграції України президент не часто звертав увагу на ситуацію в областях.
'Ми це виправимо': Зеленський звернувся до чиновників та пообіцяв ретельніше контролювати їх
Зеленський звернувся до українських чиновників на засіданні Конгресу українських громад / Колаж: Главред, фото: скрін YouTube

Українські чиновники мають більше працювати задля перемоги. Президент Володимир Зеленський звернувся до чиновників та пообіцяв ретельніший контроль за ситуацією в областях та громадах. Про це глава держави заявив на засіданні Конгресу українських громад.

За словами Зеленського, він приділить більше уваги стану справ на місцях у різних частинах країни. Президент заявив, що життя країни та громадян потребує надзвичайного захисту, враховуючи загрозу з боку РФ.

"Якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися чим завгодно іншим – скажімо так, пріоритетним питанням, – то це велика помилка, яку треба виправити. І яку ми виправимо", - зауважив президент.

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Зеленський наголошує, що головна мета зараз – захист України. Він закликає всіх пам'ятати про ситуацію на фронті та про те, з ким українцям доводиться зіткнутися в цей важкий час. Оборона країни має бути на першому місці для всіх.

Президент Украхни також визнав, що раніше не надавав достатньо уваги ситуації в областях через пріоритети війни та євроінтеграції, проте заявив про свій намір змінити цю позицію.

"Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги... Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди. Головна задача - оборона нашої держави", - додав Зеленський.

Зустрічі Зеленського

Нагадаємо, 12 грудня Президент України Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Джо Байденом. Перші кадри цієї зустрічі швидко поширилися в мережі, показуючи приїзд автомобіля з українським прапором біля входу в Білий дім.

Також 13 грудня Зеленський провів зустрічі з лідерами Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії. Лідери країн обговорили питання оборонної допомоги, членства в ЄС та миру. Зеленський акцентував увагу на співпраці, включаючи військову підтримку та миротворчі зусилля.

Крім цього, 14 грудня Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом. Після прибуття у Франкфурт, він відправився до Вісбадена, де знаходиться американський штаб військової допомоги для України.

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Володимир Зеленський президент України
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