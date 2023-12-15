'Забруднили себе у війні': чи може гаряча фаза війни завершитися в 2024 році - Клочок

Режим в РФ намагається зберегтися, але він розуміє свою катастрофічність.

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Україна переходить до нового етапу в війні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com / valeriyklochok

Україна зараз входить в етап серйозної оборони, що підтверджується будівництвом фортифікаційних споруд на окремих ділянках фронту. Ця стратегія свідчить про зміну тактичних і стратегічних завдань військового керівництва. Про це розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Ми переходимо в дуже серйозну оборону на окремих ділянках фронту – будуються фортифікаційні споруди, а це означає, що змінилися тактичні і стратегічні завдання військового керівництва. Тобто на одних ділянках ми будемо укріплюватися і не допускати поширення сил ворога, а на інших можуть бути завдані удари", - сказав експерт.

Клочок зауважив, що Україна досягла важливих перемог, зокрема у Чорноморському регіоні, де Росія втратила домінування. Він також зазначив, що політичні події, зокрема відмова від спілкування з російським представником на саміті ОБСЄ, послаблюють РФ.

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"З Росією не хочуть розмовляти – зверніть увагу на демарші під час саміту ОБСЄ з боку США і Європи. Ніхто тоді не захотів спілкуватися з Лавровим, і з цього я роблю висновок про формування ситуації для послаблення Росії. Тобто коли в певний момент посиплеться їхня конструкція, якщо, наприклад, на півдні вдасться успішно виконати військову операцію, то, звісно ж, ситуація на інших ділянках фронту суттєво зміниться", - пояснив Клочок.

Експерт висловив думку, що Україні відкриваються можливості для переговорів з Росією на власних умовах або спричинить незворотні зміни всередині РФ. Клочок підкреслив, що режим Путіна і його оточення дійшли до критичної точки, коли відступити стає неможливо, оскільки вони загрузли у війні.

"Режим в РФ намагається зберегтися, але він розуміє свою катастрофічність. Тому що він дійшов до тієї межі, коли відступити не можна – Путін і його оточення надто забруднили себе у війні", - підсумував політичний експерт.

Війна в Україні

Нагадаємо, розвідка Британії вказує на спроби російських окупантів захопити Мар'їнку, щоб продовжити просування на захід у напрямку Курахового. Наразі тривають важкі бої за контроль над містом, хоча шанси на прорив ворога є дуже малими.

Також Україну чекає важка зима у 2024 році. За останні місяці рівень військової допомоги значно знизився. Президент Зеленський закликає країни-партнери негайно надати необхідне озброєння та боєприпаси, враховуючи, що без цього рішення кількість жертв може значно зрости.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, але й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору та намагається утвердити "неможливість перемоги" для України.

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