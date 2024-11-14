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Дозвіл бити вглиб РФ: у МЗС заявили про "стриманий оптимізм"

Анна Ярославська
14 листопада 2024, 10:41
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США і союзники поки що не дозволяють використовувати західну зброю для ударів углиб РФ через побоювання подальшої ескалації.
Андрій Сибіга, Ентоні Блінкен
Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен провели зустріч / Колаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA

Коротко:

  • Андрій Сибіга провів зустріч з Ентоні Блінкеном
  • Глава МЗС оптимістично налаштований щодо дозволу на удари вглиб РФ

Україна давно закликає своїх союзників дозволити завдавати далекобійні удари по РФ західною зброєю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про "обережний оптимізм" у цьому питанні. Про це дипломат сказав після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як пише Reuters, союзники, включно зі Сполученими Штатами, не дозволяють використовувати надану зброю для ударів углиб РФ через побоювання подальшої ескалації.

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"Ми обговорювали питання дальніх ударів і євроатлантичної інтеграції. І тут ми також налаштовані обережно оптимістично", - сказав Сибіга.

Він також додав, що його переговори в Брюсселі також торкнулися військової допомоги.

"Ми маємо чітку картину - чіткі часові рамки, чіткі обсяги - того, що буде надано Україні до кінця року. Це допомагає нам стратегічно планувати наші дії на полі бою", - розповів міністр.

За його словами, допомога включатиме зброю та кошти для укладення угод з виробництва озброєнь.

Удари по Росії - останні новини

Україна все ще очікує рішення США про надання дозволу на застосування далекобійного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії. Як сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, зараз у Джо Байдена є шанс ухвалити це рішення, яке зіграє на його користь.

Главред писав, що президент Володимир Зеленський критикував те, що західні партнери України все ще говорять про порушення так званих "червоних ліній" Кремля, коли йдеться про надання дозволу на удари по території країни-агресора Росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін відхилив нещодавнє прохання президента Володимира Зеленського надати Україні пріоритет у постачанні ATACMS порівняно з іншими покупцями.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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Ентоні Блінкен новини України та світу війна Росії та України Андрій Сибіга Удари вглиб РФ
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