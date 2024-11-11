"Розв'язані руки" у Байдена: Україна чекає дозволу на удари вглиб РФ - Подоляк

Джо Байден має фактично останній шанс на сильне рішення щодо України, яке зіграє на руку і демократам.

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США мають сприяти тому, щоб війна закінчилася розгромом РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони, Офіс президента України

Що сказав Подоляк:

Дозвіл на удари по РФ був би вигідний для Байдена

Рішення щодо ударів матиме позитивний вплив на Демократичну партію

Жорсткі рішення щодо Росії принесуть велику користь США

Україна все ще очікує на рішення США щодо надання дозволу на застосування далекобійного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії. І зараз у Джо Байдена є шанс прийняти це рішення, яке зіграє на його користь.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Справа в тому, що Байдена та демократів залишилися останні тижні для прийняття рішень і дозвіл на удари вглиб РФ сформували б нову позицію Демократичної партії для наступного електорального циклу.

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"Масовані удари по військовій інфраструктурі, по їхній логістиці суттєво вплинуть і на Росію, і на лінію фронту. Це було б хороше рішення для Демократичної партії", - зазначив представник ОП.

Позитивний вплив таке рішення мало б і на Штати в цілому, адже США повинні бути більш жорсткими до країни-агресора Росії, інакше репутація країни впаде. А це вплине і на союзників.

"Домінування США у світі суттєво зростатиме завдяки ударам по території Росії. Не бачу сенсу, навіщо Дональду Трампу захочеться від цього відмовлятися. Нам потрібно донести три речі. Перше – війна такого типу має закінчитися поразкою країни-агресора. Друге – війна такого типу має бути закінчена масштабними судовими процесами та покаранням для Росії. Третє – війна такого типу має закінчитися розгромом Росії. Це убезпечить світ від подальших таких агресій", - додав Подоляк.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари по Росії - що відомо

Раніше у ЗМІ писали, що Міноборони і розвідка Сполучених Штатів Америки порадили Білому дому не скасовувати заборону для України на удари вглиб території Росії. Американці вважають, що таке рішення не змінить перебігу бойових дій, оскільки росіяни перемістили переважну кількість своїх військових літаків за межі радіусу ракет ATACMS.

Натомість, як писав Главред, адміністрація президента США Джо Байдена здатна змінити свою позицію щодо дозволу для України на удари вглиб території агресора Росії. Наступні декілька тижнів можуть стати вирішальними.

Напередодні президент Володимир Зеленський розкритикував те, що західні партнери України все ще говорять про порушення так званих "червоних ліній" Кремля, коли йде мова про надання дозволу на удари по території країни-агресора Росії.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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