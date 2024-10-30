Зеленський розкритикував нерішучість Заходу щодо дозволу на удари по РФ

Хоча РФ вже ескалує війну залученням військових із КНДР, світові лідери все ще бояться дозволити Україні бити по території агресора.

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Україна очікує відповідної реакції західних країн на ескалацію зі сторони РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скрін з відео

Що сказав Зеленський:

Позиція щодо ненадання дозволу на удари по РФ незрозуміла

Путін випробовує західні країни, поступово ескалуючи війну

Західні партнери України все ще говорять про порушення так званих "червоних ліній" Кремля, коли йде мова про надання дозволу на удари по території країни-агресора Росії.

Це розкритикував під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз не варто говорити, що дозвіл на ураження важливих об'єктів в РФ буде ескалацією.

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Адже над Україною нависла додаткова загроза - 3 тисячі північнокорейських офіцерів, солдатів та генералів, яких Росія планує залучити до бойових дій проти українських військових.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Вибачте, але я думаю, що північнокорейські солдати — це ескалація. Не з нашого боку, а з боку Росії", - наголосив Зеленський.

Президент також вважає, що реакція світових лідерів на розміщення контингенту з КНДР на території РФ наразі недостатньо гучна, чим і користується кремлівський диктатор Путін. Він випробовує, наскільки далеко може зайти в ескалації.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Дозвіл на удари по Росії - що відомо

Раніше Associated Press повідомляло, що аналітики переконані, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена навряд чи буде приймати рішення про дозвіл на удари по Росії до виборів, які відбудуться у Штатах 5 листопада. А від рішення США залежатиме і рішення інших світових лідерів.

Напередодні Главред писав, що міністр оборони США заявив, нібито навіть без дозволу США Києву бити західною зброєю по воєнних цілях вглибині РФ, Україна "абсолютно" може перемогти Росію.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, нібито міноборони і розвідка Сполучених Штатів Америки порадили Білому дому не скасовувати заборону для України на удари вглиб території Росії. Американці вважають, що таке рішення не змінить перебігу бойових дій, оскільки росіяни перемістили переважну кількість своїх військових літаків за межі радіусу ракет ATACMS.

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