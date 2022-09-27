Рознесли на попіл: ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25

Російський СУ / Національна гвардія України

Українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили в Херсонській області російський штурмовик Су-25.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, російський літак вдалося збити о 13:30.

"27 вересня в Херсонській області, близько 13:30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збитий ворожий штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Також 27 вересня ЗСУ збили три російські безпілотники.

Зазначимо, за даними британської розвідки, російська армія перед вторгненням в Україну мала значну перевагу в авіації.

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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