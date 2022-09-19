Не долетів: українські воїни збили ракетою ворожий літак Су-25

Українські воїни збили ракетою ворожий літак Су-25/ ДШВ ЗСУ

Українські військові "приземлили назавжди" ще один російський військовий літак Су-25.

Штурмовик Військово-космічних сил Росії був збитий у небі над Херсонською областю. Про ще одну втрату для російського війська повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряне судно було збите українським зенітним ракетним підрозділом.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Додаткових деталей у Повітряних силах поки що не повідомили.

ЗСУ нищать російські літаки

Раніше повідомлялося, що українські зенітники 13 вересня попрацювали на славу і лише упродовж двох годин "приземлили навічно" два російські військові літаки Су-24. Також за цей короткий проміжок часу був збитий ворожий безпілотник.

Також повідомлялося, що Росія не має переваги в повітрі в Україні, а за час вторгнення РФ втратила не менше 55 літаків. Про це розповіли в британській розвідці. Тільки за останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків.

У той же час стало відомо, що на сьогодні навколо кордонів України перебуває понад 400 літаків і близько 360 бойових вертольотів Росії. У небі постійно знаходяться літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.

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