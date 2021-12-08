Путін і Байден створять спецструктуру з питань безпеки

Байден і Путін створять спецструктуру / Reuters

Президент США Джо Байден під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заговорив про пропозицію створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки.

Зокрема, щодо України та НАТО.

Як було згадано на пресконференції Путіна, сторони домовилися створити спеціальну структуру.

"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано", - зазначив Путін і підкреслив, що це питання викликає підвищений інтерес з боку суспільства.

"Ми, звичайно, зробимо це максимально публічно", - додав Путін.

Реклама

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.