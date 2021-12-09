Байден провів розмову з Зеленським після переговорів з Путіним: перші подробиці

Зеленський і Байден / Reuters

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Безпечна розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за східноєвропейським часом (20:34 за київським часом) згідно з Білим домом", - повідомляють американські журналісти.

Зазначимо, що раніше прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що розмова двох лідерів відбудеться близько 19:30.

Подробиці розмови з Байденом

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі програми Право на владу заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

Реклама

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

Фотограф видання New York Times опублікував фото Байдена під час розмови із Зеленським, підписавши його: "Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським з Овального кабінету, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на кордонах України".

На фото можна помітити, що в Овальному кабінеті присутній радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Додамо, що сьогодні перед розмовою Байден і Зеленський брали участь у саміті "за демократію"

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

читайте такожПісля розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО і Росії

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

Читайте також: