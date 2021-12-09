УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Байден провів розмову з Зеленським після переговорів з Путіним: перші подробиці

9 грудня 2021, 22:11

Переговори двох лідерів почалися о 20:34 за київським часом.

Зеленський, Байден
Зеленський і Байден / Reuters

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Безпечна розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за східноєвропейським часом (20:34 за київським часом) згідно з Білим домом", - повідомляють американські журналісти.

Зазначимо, що раніше прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що розмова двох лідерів відбудеться близько 19:30.

Подробиці розмови з Байденом

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі програми Право на владу заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

Реклама

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

Фотограф видання New York Times опублікував фото Байдена під час розмови із Зеленським, підписавши його: "Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським з Овального кабінету, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на кордонах України".

На фото можна помітити, що в Овальному кабінеті присутній радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

false

Додамо, що сьогодні перед розмовою Байден і Зеленський брали участь у саміті "за демократію"

false

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

читайте такожПісля розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО і Росії

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Байден провів розмову з Зеленським після переговорів з Путіним: перші подробиці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя На Україну насувається крижаний "Армагеддон"На Україну насувається крижаний "Армагеддон" Гороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дні Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дні Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівГороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, Козерогів
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
22:51

"Володіна тисяча": які банки вже беруть участь у програмі

22:44

Без зброї: в Україні розповіли подробиці про корабель ВМС біля Керченської протокиВідео

22:11

Помер легендарний суперфан Динамо та збірної України

22:11

Байден провів розмову з Зеленським після переговорів з Путіним: перші подробиціВідео

21:53

Путін заговорив про "геноцид" на ДонбасіВідео

Реклама
21:26

У Росії заявили, що корабель ВМС України йде в бік Керченської протоки

21:11

Кривава ДТП у Харкові: в яких умовах сидить підліток у СІЗОВідео

20:50

Епатажна співачка знялася оголеною: пікантні фото вражаючої фігуриФото

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Риб: казкова любов, збільшення доходів і кращі дніВідео

20:24

Замети снігу і атака морозу: Україну чекає погодний "сюрприз"Відео

20:22

На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

19:59

Сергій Сосєдов зробив інтимне зізнання про роман із українським співаком

19:51

Українка з найбільшими вилицями в світі показала себе в 16 років до пластик і філерів

19:43

У МЗС Росії накинулися на ЄС зі звинуваченнями через військову допомогу УкраїніВідео

19:26

Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"Відео

19:26

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

19:23

Як Байден вмовлятиме Україну відмовитись від частини територіїПогляд

18:58

В Україні відкриваються ялинкові базари: скільки коштує "пухнаста красуня"

18:55

"Це круто. Це, напевно, єдиний сенс": Руслана заговорила про вагітність і материнствоВідео

18:47

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: покупка квартири, успіх в грошах і найкращі дніВідео

Реклама
18:38

Макрон їде в Україну: дипломат назвав дату візиту

18:30

США впровадили санкції проти колишнього глави КСУ і соратника ЯнуковичаВідео

18:20

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єВідео

18:01

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого - магія дня

18:01

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

18:00

Ірина Білик знялася в пальто на голе тілоВідео

17:42

В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочівВідео

17:39

Визначили кращого забудовника у 2021 році новости компании

17:26

Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

17:20

В Україні стався сильний землетрусВідео

16:51

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

16:36

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатівВідео

16:28

"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

16:23

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

16:14

Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

16:11

"Велике будівництво" на "Миколаївській Рив'єрі": дорога між курортами буде сучасною і екологічною

16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

Реклама
15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти