Розслідування знущань у 211 бригаді: підозру отримав командир військової частини

Працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо знущання над військовими у 211 понтонно-мостовій бригаді.

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Розслідування знущань у 211 бригаді / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Поліція провела обшуки у військовій частині, в командира та військовослужбовців

Підозру отримав командир однієї із військових частин

Командир військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ отримав підозру за фактом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Національна поліція України.

У повідомленні йдеться, що в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2023 року за вказівками командира військової частини четверо його підлеглих проводили будівництво приватного будинку, розташованому в одному із сіл Хмельницької області. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області. Проте, як з’ясували слідчі поліції, військовослужбовці перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

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Загальна сума виплат їм за цей час склала майже мільйон гривень.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.", - додали в Поліції.

За інформацією джерел "РБК-Україна", підозру отримав командир військової частини А7147 полковник Побережнюк Олег Володимирович.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

У прес-службі ДБР повідомили, що до цього їм не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.

Принагідно, Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й уникнути подібних випадків в майбутньому.

Що відомо про гучний скандал у 211-й бригаді

Нагадаємо, у квітні 2022 року була сформована 211-а понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Його дружина працювала в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Камʼянці-Подільському, і в підрозділі почали з’являтися люди з його близького кола.

Зокрема, заступником командира бригади призначили його кума Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.

Як писав Главред, сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.

Згодом заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував інцидент зі знущаннями з військових. Він акцентував на тому, що винні обов'язково повинні бути покарані, а покарання має бути "максимально жорстким".

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