Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

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- У ЗМІ з’явилась інформація про факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ
- Сирський направив туди комісію для перевірки
- Командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків
16 грудня 2024 року у ЗМІ було оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, розпочато перевірку. Про це йдеться в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації.
"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку", - наголосили у Генштабі.
Там також підкреслили, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.
Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсман Дмитро Лубінець також відреагував на цю ситуацію.
Він підкреслив, що негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.
"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту", - написав Лубінець.
Знущання над військовими у 211 бригаді – що відомо
Як повідомляє "Українська правда", у квітні 2022 року була сформована 211-а понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Його дружина працювала в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Камʼянці-Подільському, і в підрозділі почали з’являтися люди з його близького кола.
Зокрема, заступником командира бригади призначили його кума Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.
Сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у листопаді стало відомо про скандал із "бракованими мінами". Тоді з'явилися дані про те, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
Пізніше зазначалось, що всі міни з партії були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених.
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Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
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