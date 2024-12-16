Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

За окремими фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка.

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Перевірка 211 бригади / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

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У ЗМІ з’явилась інформація про факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ

Сирський направив туди комісію для перевірки

Командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків

16 грудня 2024 року у ЗМІ було оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, розпочато перевірку. Про це йдеться в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації.

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"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку", - наголосили у Генштабі.

Там також підкреслили, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсман Дмитро Лубінець також відреагував на цю ситуацію.

Він підкреслив, що негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту", - написав Лубінець.

Знущання над військовими у 211 бригаді – що відомо

Як повідомляє "Українська правда", у квітні 2022 року була сформована 211-а понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Його дружина працювала в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Камʼянці-Подільському, і в підрозділі почали з’являтися люди з його близького кола.

Зокрема, заступником командира бригади призначили його кума Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.

Сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у листопаді стало відомо про скандал із "бракованими мінами". Тоді з'явилися дані про те, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

Пізніше зазначалось, що всі міни з партії були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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