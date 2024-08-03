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Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися

Марія Николишин
3 серпня 2024, 11:16оновлено 3 серпня, 11:57
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Вже майже тиждень "Укренерго" не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби.
Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися
Чому відключення світла можуть повернутися / колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні відключати електроенергію на вихідних не планують. Однак якщо температура повітря знову підніметься вище 30 градусів, графіки можуть повернути. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Вже майже тиждень "Укренерго" не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби. Також диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні. Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж", – сказав він.

Він також зауважив, що в Україні все ще може погіршитись ситуація з відключеннями. Так, температура повітря знову може значно підвищитись, а це вплине на ситуацію в енергосистемі.

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"Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго. Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи", – наголосив Кудрицький.

За його словами, зараз в "Укренерго" намагаються збільшити технічні можливості для імпорту. Тоді Україна зможе купувати більше струму в ЄС під час зростання дефіциту.

"Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками. Коли будуть досягнені домовленості – повідомимо докладніше", – зазначив голова "Укренерго".

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Ситуація в енергосистемі України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчими місяцями Україна може прожити без відключень світла. У питаннях енергетики країна увійшла у відносний баланс. Якщо світло і будуть вимикати, це матиме незначний характер.

Голова правління "Укренерго" переконаний, що найскладніший період літа у сенсі відключень світла вже пройдено.

Також відомо, що Україна зможе відмовитись від відключень електроенергії для користувачів в осінній період за умови виведення з ремонту 3 енергоблоків АЕС.

Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

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