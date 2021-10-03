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"Розсадники вірусу": лікар пояснив, чи є користь від "жовтої зони"

3 октября 2021, 03:50

Жовта зона - це ніщо. Обмеження розраховані як кількість людей на квадратні метри або посадочні місця.

карантин в Україні
Чи є користь від жовтої зони / УНІАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов пояснив, чи є якась користь для українців від введення "жовтої зони" карантину.

"Жовта зона" - це ніщо. Обмеження розраховані як кількість людей на квадратні метри або посадочні місця. Однак бізнес вже давно звик і ставить додаткові стільці, які розмивають справжню кількість людей в залі, і ніхто не вважає справжню наявність людей там. Спортзали також враховують всі наявні у них площі, в тому числі площі різних осередків і залів, які не використовуються. Тому виходить, що великі спортзали вичавлюють маленькі, а самі перетворюють на розсадники вірусу, так утворюється скупчення людей у роздягальнях, душах тощо. І все це рухає епідемію далі", - розповів експерт під час чату на Главреді.

Як повідомляв Главред, станом на ранок суботи, 2 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 809 жителів країни. Було госпіталізовано 2692 особи; летальних випадків - 203; одужали - 3469 осіб.

Інфекціоніст Вадим Арістов вважає, що вводити жорсткий локдаун в Україні потрібно вже з 14 жовтня.

Вчені НАН України заявили, що ситуація з COVID-19 найбільш загрозлива у Чернівецькій області. У цьому регіоні кількість зайнятих ліжок вже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі коронавірусу.

viber
коронавірус Вадим Арістов зони карантину
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