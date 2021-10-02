Коронавірус в Україні 2 жовтня: за добу - майже 12 тис. нових хворих, жертв - понад 200

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
Станом на ранок суботи, 2 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 809 жителів країни. Зокрема, захворіли 1104 дитини і 235 медпрацівників.
За минулі 24 години були госпіталізовані 2692 людини; летальних випадків - 203; одужали - 3469 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 447 222 людини;
- одужали - 2 261 924 людини;
- летальних випадків - 56 649;
- проведено ПЛР-тестів - 12 922 388.
Коронавірус в Україні
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