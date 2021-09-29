В НАН назвали області України, де ситуація з COVID-19 є найзагрозливішою

Ситуація з COVID-19 у Чернівецькій області продовжує залишатися найбільш загрозливою / УНІАН

Ситуація з COVID-19 в Чернівецькій області продовжує залишатися найзагрозливішою. У цьому регіоні кількість зайнятих ліжок вже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі, йдеться в доповіді вчених НАН України.

Так, на Буковині кількість нових госпіталізацій суттєво сповільнила зростання, хоча кількість нових хворих і позитивних тестів за тиждень зростало понад на 40%, не продемонструвавши сповільнення, у порівнянні з попереднім тижнем. У цьому регіоні також максимальна кількість летальних випадків на 100 тис.населення.

Складна ситуація також у східних та південних областях України. Зокрема, в Луганської області число нових летальних випадків на 100 тисяч населення є найвищим після Чернівецької. Там також вкрай висока кількість нових виявлених випадків хвороби.

А найспокійнішою за кількістю госпіталізацій є ситуація у Києві й області, а також у центральних і північних регіонах. У доповіді говориться, що це можна пояснити високим рівнем вакцинації і, ймовірно, великою кількістю населення, які вже перехворіли на коронавірус.

Як писав Главред, останні кілька тижнів в Україні зростає захворюваність коронавірусом. За минулу добу виявили 9666 нових випадків зараження, це найбільший показник з початку травня. 217 осіб померли, 3281 людина одужала.

Нагадаємо, з 23 вересня на всій території України встановлена жовта зона карантину, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від тогорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.