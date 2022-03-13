Українські селяни вкрали у окупантів снаряд і відвезли на велосипеді українським танкістам

Снаряд / скріншот з відео

Мирні українці продовжують щосили надавати допомогу Збройним силам України у боротьбі з російськими окупантами. Крім регулярного викрадення бронетехніки вони займаються також викраденням снарядів у противника.

Наприклад, в одному з українських сіл двоє хлопців вкрали у окупантів боєприпас. Селяни прикріпили його до багажника велосипеда. І зняли на відео як вони везуть снаряд українським воїнам-танкістам.

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Нагадаємо, раніше українці викрали у російських військових укомплектований БТР. На кадрах, які потрапили в інтернет, видно, як БТР рухається по полю. На тлі можна побачити тільки ноги цивільних. Машина не порожня - в ній є значний боєкомплект.

До того українці на Харківщині викрали у окупантів танк. У підписі до ролика автори витончено познущалися над окупантами, зазначивши, що "російський танк за порушення був відправлений на штрафмайданчик".