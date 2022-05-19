Були на озброєнні тільки у США та Ізраїлю: ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240

ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240 / УНІАН

Збройні Сили України можуть ще ефективніше давати відсіч російським окупантам. Так, на озброєнні у Сил територіальної оборони Запорізької області з'явилися американські кулемети М240.

Раніше такі кулемети перебували тільки на озброєнні Збройних сил США і Армії оборони Ізраїлю. Тепер же цю зброю освоїли і успішно застосовують наші захисники.

Калібр зброї - 7,62 міліметра. У мережі з'явилося перше відео, на якому видно, що наші захисники успішно освоїли техніку.

Кулемет М240

М240 - це модифікація бельгійського FN MAG виробництва США. Він широко застосовується піхотою, найчастіше стрілецькими ротами, а також встановлюється на наземний транспорт, катери і вертольоти.

читайте такожБезпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонівЯвляє собою автоматичну зброю, побудоване за схемою з газовим приводом автоматики і замиканням ствола хитним у вертикальній площині важелем.

Раніше ми повідомляли, що українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великобританією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він в глибокому тилу.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманого від іноземних партнерів, в тому числі і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.

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