Були на озброєнні тільки у США та Ізраїлю: ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240

Тепер з їх допомогою наші захисники будуть знищувати окупантів.
Збройні Сили України можуть ще ефективніше давати відсіч російським окупантам. Так, на озброєнні у Сил територіальної оборони Запорізької області з'явилися американські кулемети М240.
Раніше такі кулемети перебували тільки на озброєнні Збройних сил США і Армії оборони Ізраїлю. Тепер же цю зброю освоїли і успішно застосовують наші захисники.
Калібр зброї - 7,62 міліметра. У мережі з'явилося перше відео, на якому видно, що наші захисники успішно освоїли техніку.
Кулемет М240
М240 - це модифікація бельгійського FN MAG виробництва США. Він широко застосовується піхотою, найчастіше стрілецькими ротами, а також встановлюється на наземний транспорт, катери і вертольоти.
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Раніше ми повідомляли, що українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великобританією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він в глибокому тилу.
Раніше бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманого від іноземних партнерів, в тому числі і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.
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