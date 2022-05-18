ЗСУ ракетами Brimstone з Британії знищують окупантів у глибокому тилу

Хоч ці ракети протикорабельні, українські бійці успішно їх застосовують для ураження також наземних ворожих цілей.
Українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великою Британією ракети Brimstone.
Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі волонтерського центру "Останній Блокпост".
Як видно на відео, захисники України ракетами Brimstone влучно поцілили у дві ворожі цілі. Після цього обидві одиниці російської техніки були знищені, а одна з них розлетілася на друзки.
Ракети Brimstone – що про них відомо
Brimstone – це високотехнологічна самонавідна протикорабельна ракета, але її можна використовувати і для ураження наземних цілей
Ракета важить 49 кг, має довжину 1,8 м та діаметр корпусу 180 мм.
Як відомо з відритих джерел, Україна стала першою державою, яка застосовує ракети Brimstone також у наземному варіанті.
Раніше бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманої від іноземних партнерів, зокрема і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.
Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.
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