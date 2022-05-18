ЗСУ ракетами Brimstone з Британії знищують окупантів у глибокому тилу/ Скрін з відео

Українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великою Британією ракети Brimstone.

Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі волонтерського центру "Останній Блокпост".

Як видно на відео, захисники України ракетами Brimstone влучно поцілили у дві ворожі цілі. Після цього обидві одиниці російської техніки були знищені, а одна з них розлетілася на друзки.

Ракети Brimstone – що про них відомо

Brimstone – це високотехнологічна самонавідна протикорабельна ракета, але її можна використовувати і для ураження наземних цілей

Ракета важить 49 кг, має довжину 1,8 м та діаметр корпусу 180 мм.

Як відомо з відритих джерел, Україна стала першою державою, яка застосовує ракети Brimstone також у наземному варіанті.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманої від іноземних партнерів, зокрема і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.

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