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Захисники України показали, як б'ють окупантів британськими ракетами Brimstone

15 травня 2022, 09:11

З перших днів відкритого вторгнення Росії підтримка іноземних партнерів України відіграла надважливу роль у протистоянні силам ворога.

ракета Brimstone
Українські захисники показали навички володіння зброєю та потужні удари по ворогах / скріншот

Бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманої від іноземних партнерів, зокрема і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські захисники показали навички володіння зброєю та потужні удари по ворогах.

"З перших днів відкритого вторгнення Росії підтримка наших іноземних партнерів зіграла надважливу роль у протистоянні ворожим силам. Зброя, матеріально-технічні засоби, що надаються нам країнами-побратимами - це наша міць на шляху до перемоги. Ми швидко вчимося і вивчаємо нові види озброєння. А іноземні інструктори допомагають нам оволодіти ними без зволікань", - прокоментували кадри українські бійці.

Зазначається, що сил і волі до перемоги їм надає усвідомлення того, що вони захищають не лише українську землю, а й спільні цінності українського та європейських народів.

"Ми боремося за наші принципи, історію, смисли, за саме існування українського народу, його цінності та свободу. І ми вдячні за те, що на цьому шляху титанічну підтримку нам надають держави-партнери вільного світу", - зазначили в ССО ЗСУ.

Довідка. Brimstone - ракета класу "земля-земля" або "повітря-земля". У ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, здатна захоплювати об'єкти. У новій версії дальність ураження ракети з літака - 60 км. При пуску ракети з землі дальність мініатюризується до 10-12 км.

Як повідомляв Главред, українські воїни знищили російську самохідну артилерійську установку Акація з гаубиць М777А2, які нашій державі надали США для захисту від російських окупантів.

Крім того, піхота 93-ї окремої механізованої бригади в День української піхоти 2022, який відзначався 6 травня, відбила російську танкову атаку німецькими гранатометами Панцерфауст. Російські танки Т-72б3м зразка 2016 року розірвало від прямих влучень і вибуху боєкомплекту.

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