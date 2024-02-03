"Ракети у нас будуть": у Раді анонсували передачу Україні далекобійних Taurus

Дуже багато питань щодо постачання Україні зброї американці розглядають з точки зору реакції Росії - чи дасть це підстави для ядерного удару або ще для якогось загострення, заявив народний депутат, дипломат Богдан Яременко.
Як підкреслив він під час чату в Главреді, американці намагаються уникати дій, які Росія може розцінити як крок на ескалацію і у відповідь атакувати європейські держави.
"Вважаю цей підхід неправильним, помилковим. Але, тим не менш, американці обрали собі президента, а він - собі радника. Така їхня політика. Навіть із цим підходом вони дають нам стільки, що це дає нам змогу виживати і стійко триматися. І ми за це їм вдячні", - наголосив дипломат.
За його словами, з американською стороною тривають консультації щодо необхідності надання Україні більшої допомоги. Водночас у ситуації з німецькими поставками основне питання в тому, яка кількість тих чи інших озброєнь у ФРН доступна для постачання в Україну.
"Це питання теж буде вирішено, і ці ракети (Taurus, - ред.) у нас будуть. А в світлі угоди, підписаної з Британією, у нас з'являться і ті системи, про які досі навіть не говорилося", - додав Яременко.
Дивіться відео - Богдан Яременко розповів про постачання нової зброї Україні:
Хто такий Богдан Яременко
Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.
Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.
Раніше Яременко дав несподіваний прогноз нового заколоту в РФ. В історії Росії бунти траплялися не раз, зокрема і в радянський період, нагадав Богдан Яременко.
Як повідомлялося раніше, Яременко пояснив, навіщо Путін почав війну в Україні. Ресурси Росії тануть. Війна в Україні показала її технологічну відсталість, вважає Богдан Яременко.
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