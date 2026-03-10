Рус
Долар перетнув відмітку 44 грн: скільки коштує валюта у банках

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2026, 15:16
Курс долара та євро в Україні сильно підскочив, гривня поступово продовжує падати.
курс валют
Курс валют в Україні на 10 березня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтеся:

  • Долар перетнув позначку 44 грн
  • Скільки коштує валюта в українських банках
  • Скільки коштує долар і євро в обмінниках

В Україні курс валюти продовжує рости, а гривня поступово падає. Станом на ранок 10 березня курс долара в українських банках перетну межу 44 грн.

За даними Minfin, в обмінниках середній курс долара зріс на 15-20 копійок - 44,05/44,20 грн. Водночас курс євро є більш стабільним - 51,23/51,54 грн, що на 8 і 4 копійки більше.

Курс валют у банках

В Українських банках курс валют також підскочив:

ПриватБанк:

  • продаж долара у касах - 44,10 грн,
  • операції з доларом картками - 44,25 грн,
  • продаж євро у касах - 51,50 грн,
  • операції з євро картками - 51,55 грн.

Ощадбанк:

  • продаж долара у касах - 44,25 грн,
  • операції з доларом картками - 44,35 грн,
  • продаж євро у касах - 51,30 грн,
  • операції з євро картками - 51,00 грн.

Пумб:

  • продаж долара у касах - 44,20 грн,
  • операції з доларом картками - 44,00 грн,
  • продаж євро - 51,10 грн.

Monobank:

  • продаж долара - 44,23 грн,
  • продаж євро - 51,48.
Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 9 березня НБУ трохи посилив курс гривні. Долар США встановлено на рівні 43,72 грн/дол. (-8 коп.).

Також, за прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Тараса Лєсового, цього тижня на валютний ринок України впливатимуть сезонний перерозподіл попиту та пропозиції і політика НБУ. Очікується невелике коливання курсу долара (0,10-0,15 грн) та євро (0,25-0,35 грн), поступове звуження спредів між міжбанком і готівковим ринком, а тижневі коливання курсів складатимуть 1-1,5%.

Крім цього, в Україні зросли ціни на пальне та девальвувала гривня, проте це не пов’язано безпосередньо з подіями в Ірані. Економіст Андрій Новак пояснив, що коливання курсу та цін зумовлені спекуляціями, внутрішньою політикою регулятора та структурними проблемами економіки в умовах війни.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні курс долара курс євро
