Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачання

В Україні відновлюють роботу мереж електропостачання / УНІАН

У всіх регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлена технічна можливість постачання електрики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що в багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Про це він сказав під час вечірнього звернення

"Це робиться для того, щоб у всіх людей був доступ до електроенергії – в умовах, коли її виробництво неможливе в достатньому обсязі. Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти - це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо. Згодом... Цей час потрібно пройти", - сказав президент.

Зеленський закликав і надалі не забувати обмежувати використання непотрібної та енерговитратної техніки. Він закликав керівників громад і мерів українських міст стежити, щоб енергія не витрачалася даремно, тому що "зараз точно не час для яскравих вітрин і вивісок".

Відновлення енергопостачання в Україні

У свою чергу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуацію вдалося стабілізувати в багатьох регіонах.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, в деяких областях залишається складна ситуація з відновленням енергоживлення.

"Найважча ситуація у нас зберігалася в цей день в Черкаській і Кіровоградській областях. Там були проблеми з загоєнням окремих районів, зокрема міста Умань, тому зараз енергетики продовжують працювати над тим, щоб вирішити цю проблему. Також у нас протягом сьогоднішнього дня деякі населені пункти в Хмельницькій області, на Волині, в Рівненській області залишалися без енергоживлення. Зараз в цих областях тривають відновлювальні роботи, споживачі підключаються до енергомережі", - підкреслив Кудрицький.

Відключення електрики в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина - ракетні удари Росії, через які пошкоджені об'єкти критичної енергоінфраструктури.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого. Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - Главред) ",- сказав чиновник.

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