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Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергії

23 листопада 2022, 14:49

Відключення викликані новим ракетним ударом окупантів РФ по міській інфраструктурі.

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У Києві ввели екстрені відключення / УНІАН

Екстрені відключення електроенергії в Києві ввели в середу, 23 листопада, після нового ракетного удару окупантів РФ по міській інфраструктурі.

Про екстрені відключення електроживлення повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко в Facebook.

"Я дуже прошу, не обривайте телефони колл центрів. Дякую за розуміння", — заявив він.

Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергії

Як уточнили в Укренегро, аварійні відключення в Україні плануються впродовж доби.

Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергії

У Києві прогриміли потужні вибухи

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру, незважаючи на виснаження ракетного потенціалу.

У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.

Інші новини:

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