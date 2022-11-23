Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергії

У Києві ввели екстрені відключення / УНІАН

Екстрені відключення електроенергії в Києві ввели в середу, 23 листопада, після нового ракетного удару окупантів РФ по міській інфраструктурі.

Про екстрені відключення електроживлення повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко в Facebook.

"Я дуже прошу, не обривайте телефони колл центрів. Дякую за розуміння", — заявив він.

Як уточнили в Укренегро, аварійні відключення в Україні плануються впродовж доби.

У Києві прогриміли потужні вибухи

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру, незважаючи на виснаження ракетного потенціалу.

У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.

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