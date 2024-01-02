Ракети йшли після дронів: у ЗСУ розкрили, чим і як РФ вдарила по Україні

РФ застосовує для обстрілів України всі наявні засоби, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що в ході удару по Україні вранці 2 січня російські окупанти використовували різні типи озброєння.

В ефірі інформаційного марафону він розповів про те, що ворог витрачає ракети, в тому числі "Кинджали", які раніше накопичував для ударів по Україні.

"Безпілотники були запущені майже по всій території нашої держави, в різні напрямки летіли. Типова така атака, спочатку "Шахеди", потім ракети. Вони так робили минулого року, коли атакували критичну інфраструктуру. Спочатку йшли "Шахеди", потім йшли ракети", — пояснив представник ПС.

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Він уточнив, що за останній час ворог витратив на удари по Україні 90 ракет повітряного базування – це приблизно така ж кількість, яку РФ може накопичувати в цілому за місяць.

"Мається на увазі всіх ракет, про що нам повідомляло Головне управління розвідки. Ракет, на жаль, у противника є багато. Про кількість по кожному типу треба говорити окремо", - додав Ігнат.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-Камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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