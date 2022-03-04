У Житомирі окупанти розбомбили школу

Половина будівлі зруйнована, кількість жертв поки невідома.
Російські війська розбомбили школу №25 у Житомирі. В навчальному закладі зараз йдуть рятувальні роботи.
Про жертв і постраждалих поки що інформації немає. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозверненні.
"Шановні житомиряни. Тільки що був нанесений ракетний… чи бомбовий удар – зараз однаково, по 25-ій школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Відбуваються рятувальні роботи", – сказав мер міста.
Нагадаємо, попередній серйозний обстріл Житомира стався ввечері 1 березня – тоді російські війська вдарили по спальних районах міста. Внаслідок цього загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей.
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Автор: Альона Вороніна