У Житомирі окупанти розбомбили школу

У Житомирі окупанти зруйнували школу/ Житомир.info

Російські війська розбомбили школу №25 у Житомирі. В навчальному закладі зараз йдуть рятувальні роботи.

Про жертв і постраждалих поки що інформації немає. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозверненні.

"Шановні житомиряни. Тільки що був нанесений ракетний… чи бомбовий удар – зараз однаково, по 25-ій школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Відбуваються рятувальні роботи", – сказав мер міста.

Житомир.info

Нагадаємо, попередній серйозний обстріл Житомира стався ввечері 1 березня – тоді російські війська вдарили по спальних районах міста. Внаслідок цього загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей.

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