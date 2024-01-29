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10-градусний мороз і ожеледиця: де буде найхолодніше 30 січня

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2024, 20:03
В Україні можуть зійти снігові лавини. У двох областях оголосили 2 рівень небезпечності.
10-градусний мороз і ожеледиця: де буде найхолодніше 30 січня
Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: pexels

Погода в Україні 30 січня буде місцями сніжною. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Погода 30 січня

В Україні 30 січня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 3-8 м/с.

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"Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах 9-14° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті та Волині місцями 5-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 30 січня буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Сумській області. Там температура повітря опуститься до -10...-1 градуса. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+5 градусів.

погода на 30 января
Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: meteoprog

Погода 30 січня у Києві

У Києві 30 січня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода на 30 января
Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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